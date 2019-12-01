بالأسماء.. معادن وفيتامينات تمنع تساقط الشعر 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من السيدات لتناول الفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الشعر والوقاية من تساقطه، حيث أن نقص الحديد يسبب الإصابة بالأنيميا وهي من العوامل الرئيسية في تساقط الشعر.

ويمكن الحصول على الفيتامينات من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي عليه مثل الأسماك الدهنية.

ونستعرض أبرز الفيتامينات والمعادن التي يسبب نقصها تساقط الشعر، منها 1- فيتامين ب: يسمى هذا الفيتامين بالبيوتين، ويدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية المهضومة إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، وعند نقص فيتامين ب يبدأ الشعر في التساقط، حيث يمكن الحصول على فيتامين ب من الحبوب الكاملة واللوز واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات الورقية.

2-الحديد: يدخل الحديد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويساهم في عملية حمل الأكسجين إلى باقي خلايا الجسم، حيث يعتبر من أهم المعادن التي يحتاجها الشعر للنمو، وعندما تقل نسبته في الجسم يؤدي ذلك إلى تساقط وتلف الشعر.

3- الزنك: يساعد الزنك في الحفاظ على الغدد الزيتية حول بصيلات الشعر لتعمل بشكل صحيح، وعند نقص الزنك أو زيادته عن الحدود الطبيعية في الجسم يحدث تساقط الشعر، ويمكن الحصول على الزنك من السبانخ وجنين القمح وبذور اليقطين والعدس.

4- فيتامين أ: يساعد فيتامين (أ) للنمو، الغدد الجلدية في صنع مادة دهنية تسمى الزهم، التي تعمل على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على صحة الشعر ومنع تقصفه وتساقطه.

ويمكن الحصول علي فيتامين أ من البطاطا الحلوة والجزر والقرع والسبانخ واللفت، وذلك لأن هذه الأطعمة عالية في محتواها من البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ.

5- فيتامين سي: يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وهو معدن ضروري لنمو الشعر، ومنع تساقطة، وبالتالي عند نقص نسبة فيتامين سي من الجسم يمكن أن يكون ذلك أحد العوامل التي تسبب الشعر على التلف والتساقط، حيث يمكن الحصول على فيتامين سي، من الفراولة والفلفل والجوافة والفواكه الحمضية مثل البرتقال.

6-فيتامين د: تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين د بالجسم والإصابة بالثعلبة، ويعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة لنمو بصيلات الشعر، حية يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي عليه مثل الأسماك الدهنية.

7-فيتامين ه: أحد مضادات الأكسدة التي يمكن تساهم في الوقاية من الإجهاد التأكسدي، حيث أجري أشخاص يعانون من تساقط الشعر عند تناولهم لفيتامين هـ لمدة 8 أشهر زادت نسبة نمو الشعر، يمكن الحصول علي فيتامين هـ من بعض الأطعمة مثل، اللوز والسبانخ وبذور عباد الشمس والأفوكادو.