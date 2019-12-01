سورايز وجريزمان مهددان بالحرمان من المشاركة في الكلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

يخشى نادي برشلونة من إحتمالية عدم مشاركة نجميه سواريز وجريز مان في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد .

وتلقى كلاً من النجمين بطاقات صفراء خلال هذا الموسم فيما سيشاركان في ثلاث لقاءات قبل الكلاسيكو مع أتليتكو مدريد ورال ماريوكا وريال سوسيداد ، ما يعنى أنهما معرضان للغياب عن الكلاسكو حال تلقى أي إنذارات أخرى .

وما يزيد الموقف تعقيداً ، أن كليمنت لينجليه تلقى هو الآخر 3 بطاقات صفراء ما يعني أنه سيغيب عن الكلاسيكو أيضاً إذا تلقى إنذارين فقط في المبارايات السابقة .