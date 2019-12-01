مدير مكتب ولي العهد يشيد بتصريحات الأمير عبدالرحمن بن مساعد

علي القحطاني(صدى):

أشاد بدر العساكر مدير مكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتصريحات الأمير عبدالرحمن بن مساعد حول الخطأ والصواب وأخطر أمراض العصر.

ونشر «العساكر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة نقلًا عن «بن مساعد» والتي قال خلالها «في أي أزمة ومشكلة لا يوجد صواب مطلق وخطأ مطلق، يجب علينا أن نحيط أنفسنا بمن هم أذكى وأفضل منّا حتى نخرج من مشاكلنا».

كما عبرت صفحة مبادرات مسك الخيرية عن تأييدها لتصريحات «بن مساعد»، إذ غردت بتصريحات خاصة بالأمير عبدالرحمن خلال كلمته عن قائد الإلهام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في التغريدة «الأمير محمد بن سلمان؛ رجُل إذا قال فعل، ويستحق منّا أن نمضي معه وأن نواكب حركة التطوّر والإلهام، الكبر والظُلم؛ أخطر أمراض العصر، وأن تكره قوماً لا يعني ألا تأخذ منهم الصواب.. لغتنا العربية مصدر قوّةٍ لنا، من خلالها نعبّر عن ذواتنا ومشاعرنا، وبها نحصل على حقوقنا».