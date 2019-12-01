« النيابة العامة » تكشف عن الانجازات التي تم تحقيقها بها في عهد خادم الحرمين

سعيد العجل(صدى):

نشرت النيابة العامة ” انفوجرافيك ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، توضح فيه الانجازات التي تمت بها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأوضحت ” النيابة العامة ” أنه تم إنشاء وحدات للصلح الجنائي، وتم تخصيص وحدة الجرائم غسل الأموال، كما تم تخصيص وحدة لاسترداد عائدات الجريمة.

وشملت انجازاتها أيضًا إنشاء دوائر التحقيق في قضايا الفساد وإنشاء دائرة للتحقيق في قضايا جرائم المعلوماتية، كما تم إنشاء دائرة للتحقيق في إنشاء وحدة للاتفاقيات القضايا المرورية والاتصال الخارجي.

وتضمنت الانجازات أيضًا مكانة المرأة، حيث تم تعيين ” المرأة ” عضوًا على سلك أعضاء النيابة العامة، والتوسع في التوظيف النسائي على سلم الوظائف الإدارية.