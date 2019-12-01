بالصور.. مصرع وإصابة 6 أشخاص على طريق حضن بالطائف

الطائف(صدى):

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف وذلك بعد تلقيها بلاغ عند الساعة ١١:٠٠ص حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق حضن باتجاه تربه.

وتفصيلاً أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ستة فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي و المدير الطبي د. علي شافعي ، إضافة إلى طلب الدعم من صحة الطائف بمشاركة فرقتي إسعافية .

وعند وصول أول فرقة للموقع الذي يقع على طريق حضن قبل تربة بمسافة ٢٠ كيلومتر ، اتضح أن الموقع عبارة عن تصادم مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق الشاحنة وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع هايلكس .

وفي ذات السياق : تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلابها مما أدى إلى اصابة ثلاث أشخاص باصابات بليغة اضافة الى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث وفيات .

وأضاف : تم التعامل مع الثلاث اصابات البليغة ونقلها للمستشفى لتلقي الخدمة الاسعافية اللازمة .