بالفيديو.. «هيون سو»: مستعدون لخوض كأس العالم للأندية

طلال الغامدي(صدى):

صرح الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع نادي الهلال، بأنه يتمنى لقاء ” ليفربول ” فى بطولة كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها ” الزعيم ” خلال شهر ديسمبر.

وعن ذلك، قال ” هيون سو ” خلال حديثه مع برنامج “ الدوري مع وليد ” : “ نحن أبطال جماهير ونادي الهلال وبالتأكيد مباراة النهائي كانت صعبة، ولكن الآن نستعد لخوض كأس العالم للأندية وسنسعى لمواجهة ليفربول ” .

وأضاف: ” والخطوة القادمة هي الدوري السعودي واستعادة اللقب الذي فقدناه في الموسم الماضي أمام النصر وسنكون الأبطال هذا الموسم ” .

وسيلاقي ” الهلال ” في مباراته القادمة نظيره الجبلين مساء يوم السبت 7 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.