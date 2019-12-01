«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن تأثير تطبيق الضريبة الإنتقائية على الدعم مع دخولها حيز التنفيذ اليوم الأحد وفقاً لقرار الهيئة العامة للزكاه والدخل .

وقال حساب المواطن أن قيمة الدعم لن تتغير بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية على المشروبات المحلاه ذات الضرر على الصحة .

ويدعم حساب المواطن المستحقين مع زيادة أسعار البنزين ومع فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات الإقتصادية المؤثرة على السلع والإحتياجات الأساسية ، بخلاف ضريبة القيمة الإنتقائية المطبقة على مشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة والغازية ذات الضرر على الصحة والتي جاءت بهدف تقليل الإقبال على شرائها ودفع الشركات لخفض نسبة السكر وزيادة المكون الطبيعي .

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم ، وأعلن إيداع الدفعة الجديدة في 10 ديسمبر المقبل .