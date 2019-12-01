«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية زيادة الدعم بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية
أوضح برنامج حساب المواطن تأثير تطبيق الضريبة الإنتقائية على الدعم مع دخولها حيز التنفيذ اليوم الأحد وفقاً لقرار الهيئة العامة للزكاه والدخل .
وقال حساب المواطن أن قيمة الدعم لن تتغير بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية على المشروبات المحلاه ذات الضرر على الصحة .
ويدعم حساب المواطن المستحقين مع زيادة أسعار البنزين ومع فرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من القرارات الإقتصادية المؤثرة على السلع والإحتياجات الأساسية ، بخلاف ضريبة القيمة الإنتقائية المطبقة على مشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة والغازية ذات الضرر على الصحة والتي جاءت بهدف تقليل الإقبال على شرائها ودفع الشركات لخفض نسبة السكر وزيادة المكون الطبيعي .
الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم ، وأعلن إيداع الدفعة الجديدة في 10 ديسمبر المقبل .
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