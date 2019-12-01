بالصور.. سيارات لكزس LX الجديدة تنطلق في الأسواق بموديل 2022

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت التقارير، أن تاريخ إصدار الجيل الجديد من لكزس LX سيكون في 2021 على أن يصل للأسواق في موديل 2022، وهذا يعني أن الموديل الحالي سيستمر لمدة عام آخر على الأقل.

وستحصل الواجهة الخلفية المعاد تصميمها على اتجاه التصميم الشائع في الفترة الأخيرة خاصة في السيارات الفاخرة، حيث ستحصل على مصابيح خلفية ممتدة عبر كامل عرض السيارة، ومنافذ عادم مزدوجة بارزة تعطيها تصميم رياضي أكثر من الطراز الحالي.

وتضم السيارة منصة جديدة للبيك آب، وستستعير محرك LS-4 مزدوج التوربو من طراز LS السيدان، فضلًا عن قوة 416 حصان وعزم دوران قدره 600 نيوتن.متر، وهي ترقية مميزة عند مقارنتها بمحرك V8 سعة 5.7 لتر الذي يولد قوة 383 حصان و545 نيوتن.متر من عزم الدوران الحالي، وقد لا يكون ذلك هو الخيار الوحيد للمحرك.