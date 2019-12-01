هدم مجمع أسواق اليورمارشيه بعد 38 عام على إنشائه

عادل الحربي(صدى):

تشهد أسواق اليورمارشيه بالرياض عمليات إخلاء لهدم المجمع التجاري المعروف التابع لشركة يورمارشيه لأول مرة منذ إنشائه قبل 38عام ، وذلك من أجل التجديد .

وأسواق اليورمارشيه التي تقع على مساحة 41 ألف متر مربع بحي المعذر شمال الرياض تعتبر أشهر وأهم الأسواق التجارية على مدار العقود الماضية .

وتضم أسواق اليورمارشيه هايبر ماركت ومحلات ومعارض وتعتبر من أشهر الأسواق التي تشهد إقبال كبير بالرياض .