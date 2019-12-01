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هدم مجمع أسواق اليورمارشيه بعد 38 عام على إنشائه

هدم مجمع أسواق اليورمارشيه بعد 38 عام على إنشائه
عادل الحربي(صدى):

تشهد أسواق اليورمارشيه بالرياض عمليات إخلاء لهدم المجمع التجاري المعروف التابع لشركة يورمارشيه لأول مرة منذ إنشائه قبل 38عام ، وذلك من أجل التجديد .

وأسواق اليورمارشيه التي تقع على مساحة 41 ألف متر مربع بحي المعذر شمال الرياض تعتبر أشهر وأهم الأسواق التجارية على مدار العقود الماضية .

وتضم أسواق اليورمارشيه هايبر ماركت ومحلات ومعارض وتعتبر من أشهر الأسواق التي تشهد إقبال كبير بالرياض .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 58 دقيقة

رحم الله الملك عبدالعزيز آل سعود

الذي حول الصحراء الى جوهرة مضيئة

وإلا ماذا في الرياض.؟!..

لا بحيرة و لا ساحل على البحر..ولا آثار تعود لما قبل الميلاد..و لا منطقة استجمام ولا اثار إسلامية تعود لزمن الصحابة.

رزقي على الله.

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