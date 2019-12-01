هدم مجمع أسواق اليورمارشيه بعد 38 عام على إنشائه
تشهد أسواق اليورمارشيه بالرياض عمليات إخلاء لهدم المجمع التجاري المعروف التابع لشركة يورمارشيه لأول مرة منذ إنشائه قبل 38عام ، وذلك من أجل التجديد .
وأسواق اليورمارشيه التي تقع على مساحة 41 ألف متر مربع بحي المعذر شمال الرياض تعتبر أشهر وأهم الأسواق التجارية على مدار العقود الماضية .
وتضم أسواق اليورمارشيه هايبر ماركت ومحلات ومعارض وتعتبر من أشهر الأسواق التي تشهد إقبال كبير بالرياض .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 58 دقيقة
رحم الله الملك عبدالعزيز آل سعود
الذي حول الصحراء الى جوهرة مضيئة
وإلا ماذا في الرياض.؟!..
لا بحيرة و لا ساحل على البحر..ولا آثار تعود لما قبل الميلاد..و لا منطقة استجمام ولا اثار إسلامية تعود لزمن الصحابة.
رزقي على الله.