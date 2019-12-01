مدير عام السياحة بعسير في ذكرى البيعة: جهود خادم الحرمين رسخت من الهوية الوطنية 

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، على أن جميع أبناء الوطن الغالي ماضين على العهد والوفاء، في تجديد البيعة والولاء، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله- سائلا الله لهما دوام التوفيق والسداد .

مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد قام بجهود كبيرة وعظيمة في إعادة التأهيل العمراني في البلاد, وترسيخ الهوية الوطنية , وإيجاد حالة من التواصل عبر الأجيال بعضها ببعض، لتظل قائمة ومستمرة، لكون هذا الإرث يرمز لكثير من الدلالات والمعاني والقيم الإنسانية والحضارية والوطنية والتاريخية.

وبين العمرة : أن الملك سلمان قد أوتي مقومات صناعة المشروعات الكبرى، ومنها المشاريع السياحية فلديه من بعد النظر ما يمكنه من تبني الأفكار الطموحة، ولديه من العزم ما يمكنه من تحمل مسؤولياتها، ومن الحنكة، والفراسة ما يمكنه من اختيار الكفاءات المناسبة , ولديه من سعة الأفق ، وعمق التجربة ما يؤهله لإدارة التفكير، والتخطيط، والدقة في تقويم الأفكار، والتوجيه العملي للتطوير.

حيث يقف -أيده الله – دائماً – على مسافة قريبة من المجريات، بالقرارات الحاضرة، والمتابعة الأولية، والتوجيه السريع

واختتم العمرة حديثه عن إنجازات خادم الحرمين الشريفين قائلاً : إن قطاع السياحة حظي بدعم كبير منه حفظه الله من حيث الأنظمة والقرارات، وتمويل المشروعات، والتركيز على الاستثمار في القطاع السياحي.