بعد تسريب فيديو إباحي لهما.. صديق الراقصة جوهرة: أمي بتموت

موسكو(صدى):

أثارت الراقصة الروسية جوهرة، الجدل في مصر بعدما ظهرت في مقطع فيديو إباحي من داخل غرفة نومها بصحبة صديقها، في وضع غير لائق؛ فيما كانت خلال الصور جالسة على سريرها، وظهر صديقها في بث مباشر نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يحتضنها.

وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الصور، والمقطع المتداول لجوهرة، فيما يتم إجراء تحريات والتأكد من 3 مقاطع فيديو إباحية مسربة للراقصة ويجري تحديد الأماكن التي تم تصويرها فيها، ومن المسؤول عن تسريب تلك الفيديوهات.

ومن جانبه، أوضح خالد أحمد، الشخص الذي ظهر مع الراقصة الروسية، أنه متزوج منها منذ فترة، مؤكدًا أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي تم تداولها ما هي إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

وأشار إلى أن تسريب الصور جاء بعد أن تمت سرقة هاتفه من قبل أحد أصدقائه، مضيفًا: ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده ” .