تعرف على لاعبي مباراة حفل اعتزال ياسر القحطاني

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، اليوم الأحد، مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب الوطني، على أن يخوض القحطاني شوطًا مع فريقه المكون من أصدقائه، وشوطًا مع نجوم نادي الهلال.

ومن المقرر أن يشارك في فريق ياسر القحطاني Y 20 كلًا من: «سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي كريستيان ويلهامسون، ميريل رادوي، لي يونجيبو، عمر عبد الرحمن عموري».

وينطلق حفل اعتزال ياسر القحطاني في تمام السادسة مساء اليوم، بحضور نجوم العالم على رأسهم الهولندي روبن فان بيرسي، الإيطالي أندريا بيرلو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، والكاميروني صامويل إيتو.

ويبدأ حفل اعتزال القحطاني ببعض الأنشطة الترفيهية خارج ملعب جامعة الملك سعود، كما سيتضمن حضور عائلته ثم عرض أغنية تتحدث عن تاريخ اللاعب، وأيضًا قيامه بتكريم العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته الرياضية.