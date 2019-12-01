«الحبيب» يحسم الجدل بشأن علاقته بمقطع «جوميز» المتداول

نواف السالم(صدى):

حسم استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، الجدل بشأن علاقته ‏بمقطع الفيديو المتداول الذي ‏ظهر فيه مهارات اللاعب جوميز، بخلفية صوتية للحبيب، قائلا:” لا علاقة لي بهذا المقطع وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج ‏سابق”.

وكتب الحبيب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أرفق خلالها المقطع المشار إليه، قائلاً: “لمن سأل.. لا علاقة ‏لي بهذا المقطع، وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج ‏سابق “النفس والرياضة” والحديث حينها كان عن رونالدينهو ‏البرازيلي”. ‏

‏يذكر أن “الحبيب” تحدث في وقت سابق عن السلام النفسي ‏ومهارات اللاعب البرازيلى رونالدينهو، ضمن برنامج “النفس ‏والرياضة”، ولكن البعض أعادوا نشر المقطع الصوتي ‏كخلفية لمقطع فيديو يخص لاعب نادي الهلال بافيتمبي جوميز.‏