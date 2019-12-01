«الحبيب» يحسم الجدل بشأن علاقته بمقطع «جوميز» المتداول
حسم استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، الجدل بشأن علاقته بمقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مهارات اللاعب جوميز، بخلفية صوتية للحبيب، قائلا:” لا علاقة لي بهذا المقطع وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج سابق”.
وكتب الحبيب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أرفق خلالها المقطع المشار إليه، قائلاً: “لمن سأل.. لا علاقة لي بهذا المقطع، وإنما تم تركيبه على كلام لي في برنامج سابق “النفس والرياضة” والحديث حينها كان عن رونالدينهو البرازيلي”.
يذكر أن “الحبيب” تحدث في وقت سابق عن السلام النفسي ومهارات اللاعب البرازيلى رونالدينهو، ضمن برنامج “النفس والرياضة”، ولكن البعض أعادوا نشر المقطع الصوتي كخلفية لمقطع فيديو يخص لاعب نادي الهلال بافيتمبي جوميز.
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