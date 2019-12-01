وفاة عبدالفتاح أبو مدين بجدة 

نايف السالم(صدى):

توفى الأديب الكبير عبدالفتاح أبو مدين؛ في جدة عن عمر يناهز 94 عاماً، حيث يعد أبو مدين؛ أحد مؤسّسي نادي جدة الأدبي وأحد أبرز رؤسائه، مكث قرابة 25 عاماً بين أروقة النادي، كان لإنتاجه الأدبي ضجة ثقافية أوجدت حراكاً إبّان ترؤسه النادي وعضوية مجلس إدارته.

وكرم أبومدين العام الماضي في مهرجان الجنادرية 33 برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن شخصيات بارزة من المملكة كان لها دور بارز في خدمة هذا الوطن الرشيد، وحصل الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين -رحمه الله- بتكريم خادم الحرمين بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ومن أهم مؤلفاته «أمواج وأثباج في النقد الأدبي، في معترك الحياة، وتلك الأيام، والصخر والأظافر، وظلمة عصره، والحياة بين الكلمات، وغيرها من الإصدارات”.