الاتحاد الآسيوي يعلن آلية توزيع مقاعده في كأس العالم للأندية

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن آلية توزيع مقاعده (3.5 مقاعد) في كأس العالم للأندية2021.

وأوضح أنها كالتالي: بطل دوري أبطال آسيا 2020، وصيف دوري أبطال آسيا 2020، ممثل الصين؛ بالإضافة إلى إقامة مباراة ملحق بين الخاسرين من نصف نهائي أبطال آسيا 2020 لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي مع بطل أوقيانوسيا.

وأشار إلى أن ‏بطل دوري أبطال آسيا 2020 سيضمن المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين خلال 6 أشهر ” ديسمبر 2020 كأس العالم للأندية في الدوحة كآخر نسخة بنظامها الحالي، يونيو 2021 في الصين كأول نسخة بنظامها الجديد ـ 24 فريق “.