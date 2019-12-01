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بالفيديو.. «بوليفارد الرياض» تقيم احتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين

بالفيديو.. «بوليفارد الرياض» تقيم احتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين
حمود العنزي(صدى):

شهدت منطقة بوليفارد الرياض إحتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو لبعض الإحتفالات على أنغام أغنية ” عاش سلمان ” للمطربين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد .

وأظهر الفيديو مشاركة فئات المجتمع من رجال وأطفال ونساء وتجاوبهم على وقع الأغنية وسط أجواء من الفرحة والمشاعر الوطنية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2508 ] نشر منذ 20 دقيقة

اقطع واخس البيعة كانت علي كتاب الله و السنة النبوية و من خالفها فقد أسقطها ونقضها .

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