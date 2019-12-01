بالفيديو.. «بوليفارد الرياض» تقيم احتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين

حمود العنزي(صدى):

شهدت منطقة بوليفارد الرياض إحتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو لبعض الإحتفالات على أنغام أغنية ” عاش سلمان ” للمطربين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد .

وأظهر الفيديو مشاركة فئات المجتمع من رجال وأطفال ونساء وتجاوبهم على وقع الأغنية وسط أجواء من الفرحة والمشاعر الوطنية .