بالفيديو.. «بوليفارد الرياض» تقيم احتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين
شهدت منطقة بوليفارد الرياض إحتفالات واسعة بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو لبعض الإحتفالات على أنغام أغنية ” عاش سلمان ” للمطربين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد .
وأظهر الفيديو مشاركة فئات المجتمع من رجال وأطفال ونساء وتجاوبهم على وقع الأغنية وسط أجواء من الفرحة والمشاعر الوطنية .
زاير[ عدد التعليقات: 2508 ] نشر منذ 20 دقيقة
اقطع واخس البيعة كانت علي كتاب الله و السنة النبوية و من خالفها فقد أسقطها ونقضها .