خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين

الرياض(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

جاء ذلك خلال استقباله – أيده الله – اليوم، معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وألقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة كلمة أكد فيها اعتزازه بما حققه الديوان هذا العام من نتائج مبيناً أن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير وذلك بعد التعاون الـمثمر من قبل الـجهات الـمشمولة برقابتــه أكثـر من (عشرين مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة (127 %)، كما بلغت جملة الـمبالـــغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثـر من (ستة وستيـن مليار ريـــال)، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة بنسبــــــة (78 %)، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية فـي نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيتـه الـمطورة وكفـاءة تنفيذها.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقــــابة الإلكــــتـرونية (شامل)، أوضح معاليه أنه تم الربط فعلياً مع أكثـر من (270) جهازاً حكومـياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى (170 %).

وأشار معاليه إلى أن “المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة علـى الأداء” بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لـمنسوبي الإدارات المالية وإدارات الـمراجعة الداخلية بالـجـهـات الـمشمولة برقـابــة الـديـــوان، حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التـي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو (1000) متدرب.

ولفت الدكتور العنقري النظر إلى أن منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، وقد تفضّل أصحاب السمو أمراء المناطق بتدشين عدد من تلك الـمقـار فـي سنة التقرير، ولم يتـبق سوى (ثـلاثة) مقار سيتم تدشينـها خلال الأشهـر القليلة القادمة بإذن الله.

وأكد معاليه مواصلة الديوان فـي تمثيـل المملكة وتسجيل حضور فاعل فـي الـمنظمات الإقليمية والدوليـة، ورفع مستوى مكـانته البارزة في هذه المنظمات، مشيراً إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خـلال هذا العام مـا صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحـاسبة (الإنتوساي) مؤخراً بمدينة موسكو فـــي روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحـــاســبـــة بالـممـلـــكــــة الـــعـــربية السعـــوديــــــة نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيساً للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بـها، بعد أن تم اعتماد تعديل النظام الأساسـي للمنظمة بإضافة مقعد جديد فـي الـمجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان لازال يحتفظ بمقعده فـي المجلس التنفيذي ممثلاً منتخباً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقـابة الـمالية العامة والـمحاسبة (الأربوساي).

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة: “يضاف إلـى هذا التقدم النوعـي فـي مستوى تمثيل الديوان للمملكــــة العربيـــــة السعوديـــة ما صدر مؤخراً عن الـجمعيـة العامة للمنظمة العربية (الأربوسـاي) بنـــاءً علـى موافقة خادم الحرمين الشريفين من الـمصادقة علـى طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالـي رئاسة المنظمة فـي عام (2022م).

وأشار معاليه إلى قيام الديوان خلال سنة التقرير – بناءً علـى موافقة مجلس الوزراء – بتوقيع مذكرات تفاهم مع عددٍ من الأجهزة الرقابية النظيـرة فـي عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة بـهدف تعزيز الشراكـة الدولية وتبادل الـخبـرات فـي مجال العمل الـمحاسبــي والرقابـي والـمـهنــــي.

وأكد الدكتور العنقري أن كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيق من الله تعالـى ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – اللذين كان لـهـمــا الأثر الكبـيـر فـي إحداث هذه النقلة النوعية فـي نتائج أعمال الديوان.

ونوه معاليه بصدور الأمر الـملكـي الكريم بتعديـل اسم “ديوان الـمراقبـة الـعـامة” ليكون “الديـوان العام للمحـاسبة”، ومراجعة نظامه، مشيدا بالـجهود التـي يبذلــــهـــا منسوبو الديوان العام للمحاسبة، وهو ما يــــمـــــثـــــل ترجمة عـمـلـيـة لثمار دعم القيادة الرشيدة الـمتــواصـــل، ومن بعده سعيـهـم الـمــخـلص الدؤوب لـتـحـقـيـق التطـلـعـات وأهـداف رؤية الـمملـــكـــة (2030).

ورفع رئيس الديوان العام للمحاسبة باسمـــه ونـيـابـة عن منسوبـي الديوان الشكـر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كل ما من شأنه دعم مسيرة العمل الـمهنـي فـي الديوان وتعزيز دوره فـي الـمحافظة علـى الـمال العـام.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – نسخة من التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 هـ.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان،