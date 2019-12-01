نادي الجودة و سلامة المرضى السعودي يكّرم الدخيني

بدر الحارثي(صدى):

في ثنايا المؤتمر السعودي الثالث للجودة و سلامة المرضى الذي أقيم يوم السبت في الثلاثين من نوفمبر ٢٠١٩ و بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسرة و المجتمع و الذي أقيم في مدينة الخبر،و في لفتة وفاء و تقدير لأعضاء النادي الذين حصلوا على شهادة البورد الأمريكي لجودة الرعاية الصحية مؤخراً،

قام سعادة الأستاذ محمد الحجي مؤسس نادي الجودة و سلامة المرضى السعودي بتكريم سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني،مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم بمناسبة حصوله على شهادة CPHQ

الشهادة التي تمنحها هيئة أمريكية متخصصة في مجال الجوده الطبية وهي ال NAHQ

‏و هي الشهادة الأكثر طلباً كمؤهل للتوظيف في وظيفة أخصائي جودة طبية في كل المنشآت الصحية.

بدوره قدم الدكتور الدخيني شكره للأستاذ محمد الحجي و لجميع منظمي و معدّي المؤتمر على نوعية التنظيم و غزارة المحاضرين و عمق أطروحاتهم مما يعود بالنفع الكبير على جميع الحضور و أضاف أن التكريم الذي صادف يوماً من أيام الجودة هو أمانة علمية و مسؤولية تضاف على الممارس الصحي في الوسط الطبي.

مذكراً بأن الجودة حاضرة في كل تعاليم القرآن الكريم بمضامينه كلها و تمثل قيمة إسلامية مشرقة،

مضيفاً بأن الرعاية التي تمتاز بدرجة عالية من رضى المستفيدين و التميز المهني و كفاءة استخدام الموارد و تحقق النتائج المرجوة و تحدّ من تعرض المريض للخطر،بما يضمن فعالية الرعاية الصحية و السلامة العامة و السلامة الصحية و الحد من تكرار الأخطاء و استخدام الموارد المتاحة بالطريقة الأمثل كل ذلك يمثل خطوطاً عريضة في قسمات وجه الجودة المشرق على العمل الصحي،متمنياً التوفيق للجميع في مجال الجودة و سلامة المرضى.