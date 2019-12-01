مهاجم الاتحاد: أحتاج وقت للتأقلم مع أجواء المملكة

طلال الغامدي(صدى):

خرج مهاجم نادي الاتحاد اللاعب الصربي أليكسندر بيريجوفيتش، عن صمته ليرد على التقارير المنتشرة حول رحيله عن صفوف الاتحاد وتواجد خلافات مع إدارته.

وأوضح اللاعب بيان رسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الإصابات هي ما انهكته ويحتاج الوقت للتعافي والتأقلم مع أجواء المملكة، نافيًا جميع الأنباء المترددة حوله.

وقال «أنا أعلم ماذا تريدون مني.. ولكن لا بد أن تعلموا أنّ الإصابات هي ما أنهكتني، لذلك أحتاج إلى الوقت للتعافي تمامًا والتأقلم مع الأجواء في المملكة».

وأضاف «الأخبار المنتشرة عبر وسائل الإعلام حول رحيلي لا صحة لها على الإطلاق، أنا ألعب في أكبر فريق في السعودية ولن أتخلى عنه، وأعدكم بالظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة».