بالفيديو.. لصان يقعان في شر أعمالهما بمحاولة سرقة منزل مدرب مصارعة

بوينس آيرس(صدى):

دخل لصان منزل مدرب المصارعة الأرجنتيني ليوناردو بوجو؛ في العاصمة بوينس آيرس، ليل يوم السبت الماضي، بهدف السرقة، ليستيقظ من نومه على صوت نباح كلاب جاره، حيث هجم على اللصين بقوة.

وتمكن من الإمساك بأحدهما وسيطر على المسدس الذي معه، بينما فرّ الآخر وهو يحمل سلاحه؛ حيث أحكم وضع ذراعيه حول اللص، وتمكن من شل حركته تماماً، ثم طلب من زوجته التقاط فيديو يعترف فيه اللص بمحاولة سرقة منزل المصارع، كما كشف عن شريكه الهارب، وهو عمه ” خوان ” .

وفي السياق نفسه، بقي اللص على هذا الوضع وقد سالت الدماء من فمه بعدما تعرّض للضرب من بوجو؛ وفي النهاية صرخ اللص طالباً النجدة؛ لينشر المصارع فيديو اللص وهو يعترف ويصرخ طالباً النجدة، معلقًا: ” ليحترس جميع جيراني من هؤلاء الفئران، إنهم يسرقون أي شيء يقع في طريقهم، ويهاجمون المنازل ليلاً، وسوف نكون لهم بالمرصاد “.