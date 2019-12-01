«العصيمي»: في هذه الحالات يمكن للعروس أن تتيمم حفاظا على مكياجها

علي القحطاني(صدى):

كشف محمد بن سعد الهليل العصيمي، من كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عن حكم صلاة ” العروس ” التي تضع مساحيق تجميلية، غالبًا ما تكون عازلة عن وصول الماء إلى البشرة.

وعن ذلك، قال ” الهيليل ” : ” إذا لم يكن على المرأة تلك حرج في إعادة المكياج، أو تأخيره إلى ما بعد الطهارة بالماء.. فهذا لا يبيح لها ترك الطهارة بالماء ” .

فيما أوضح أنه في حالة لم تتمكن ” العروس ” من ذلك، ووجدت مشقة يجوز لها التيمم، وأجع ذلك للأسباب التالية:

– أن كون الشيء فيه حرج ومشقة غير معتادة، يرجع في تحديده إلى العرف، وما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف .

– أن من لم يجد الماء إلا بسعر فاحش عرفًا، جاز له التيمم وترك ذلك الماء، وهذه إذا فسد مكياجها كان ثمنه أكثر من الفاحش عرفًا.

– الشريعة رخصت في التيمم عند عدم وجود الماء أو عند وجود الضرر باستعمال الماء، وهذه العروس تتضرر بذلك ضررًا ليس باليسير أو مما يتحمل عادة.

– الشريعة خففت في عدم استعمال الماء في حاجة أخف من ذلك بكثير كما هو الشأن في المسح على الخف والعمامة، والحاجة أقل من حاجة العروس هذه