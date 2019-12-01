بالفيديو والصور.. مهيرة عبد العزيز تتعرض للسخرية بسبب فستانها بحفل موسم الرياض

الرياض(صدى):

أثارت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اطلالتها خلال تقديم حفل موسم الرياض.

وظهرت ” مهيرة ” بـ فستان ذات تصميم ” غريب ” وفقًا لما وصفه المتابعون، حيث سخروا من الفستان وشبهوهه بـ ” بالبطانية ” .

وشاركت ” مهيرة ” المتابعين مقطع فيديو لها أثناء ارتدائها للفستان، وعلقت عليه قائلة: ” تحضيرات مميزة لليلة أكثر من مميزة.. سعيدة بتقديمي الفنانة شيرين، الفنانة أصالة، والنجم صابر الرباعي، لليلة جديدة من السحر ضمن فعاليات موسم الرياض ” .