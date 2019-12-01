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بالفيديو والصور.. مهيرة عبد العزيز تتعرض للسخرية بسبب فستانها بحفل موسم الرياض

بالفيديو والصور.. مهيرة عبد العزيز تتعرض للسخرية بسبب فستانها بحفل موسم الرياض
الرياض(صدى):

أثارت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اطلالتها خلال تقديم حفل موسم الرياض.

وظهرت ” مهيرة ” بـ فستان ذات تصميم ” غريب ” وفقًا لما وصفه المتابعون، حيث سخروا من الفستان وشبهوهه بـ ” بالبطانية ” .

وشاركت ” مهيرة ” المتابعين مقطع فيديو لها أثناء ارتدائها للفستان، وعلقت عليه قائلة: ” تحضيرات مميزة لليلة أكثر من مميزة.. سعيدة بتقديمي الفنانة شيرين، الفنانة أصالة، والنجم صابر الرباعي، لليلة جديدة من السحر ضمن فعاليات موسم الرياض ” .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة

نفس السحليه تتغير الوانها

[ عدد التعليقات: 88233 ] نشر منذ 44 دقيقة

ههههههههههههههههههه ,,

.. هذا لحاف ماهو بطانيه ..

[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 30 دقيقة

يصلح رواق هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 25 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههه بطانية

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