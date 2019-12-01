بالفيديو والصور.. مهيرة عبد العزيز تتعرض للسخرية بسبب فستانها بحفل موسم الرياض
أثارت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب اطلالتها خلال تقديم حفل موسم الرياض.
وظهرت ” مهيرة ” بـ فستان ذات تصميم ” غريب ” وفقًا لما وصفه المتابعون، حيث سخروا من الفستان وشبهوهه بـ ” بالبطانية ” .
وشاركت ” مهيرة ” المتابعين مقطع فيديو لها أثناء ارتدائها للفستان، وعلقت عليه قائلة: ” تحضيرات مميزة لليلة أكثر من مميزة.. سعيدة بتقديمي الفنانة شيرين، الفنانة أصالة، والنجم صابر الرباعي، لليلة جديدة من السحر ضمن فعاليات موسم الرياض ” .
لللل[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة
نفس السحليه تتغير الوانها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88233 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههههههههههههههههه ,,
.. هذا لحاف ماهو بطانيه ..
الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 35 دقيقة
لايق عليك لايق
الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 34 دقيقة
لايق عليك لايق
kkkk[ عدد التعليقات: 317 ] نشر منذ 30 دقيقة
يصلح رواق هههههههههههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههه بطانية