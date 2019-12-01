بند وحيد يقف أمام التجديد لفيتوريا

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة من النصر عن تفاوض الإدارة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتجدي عقده لمدة موسمين جديدين حتى 2022 .

ولا يمانع فيتوريا في الإستمرار مع النصر مع قرب نهاية عقده في يونيو المقبل ، وتم الإتفاق بالفعل على أغلب بنود العقود عدا الشرط الجزائي .

فبينما حددت الإدارة قيمة الشرط الجزائي بثلاثة رواتب حفظاً لحقوق النادي حال الرغبة في الإقالة ، يتمسك فيتوريا بقيمة فسخ التعاقد كاملة ، ما أدى لتعطيل تجديد العقد حتى الآن .

الجدير بالذكر أن فيتوريا نجح في قيادة النصر بعد أقل من عام لقيادته إذ قاد الفريق لتحقيق لقب النسخة الماضية من دوري المحترفين ، فضلاً عن الوصول لربع نهائي بطولة آسيا .