إشادة دولية بتعامل الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع استهداف أرامكو

نايف السالم(صدى):

أكد تقرير دولي، أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اتسم بالحكمة والخبرة الواسعة؛ حيث نجحت المملكة في الحفاظ على مستويات الإنتاج، كما هو متفق عليه في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة؛ فيما حققت أسعار النفط مكاسب شهرية جيدة في الشهر الماضي.

وقال التقرير، أن السعودية وروسيا، تعملان معًا في تنسيق وتعاون جيد لدعم استقرار السوق وتوازنها؛ لافتة إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، بأن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاقية إنتاج “أوبك+”.

وأوضح أن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية، صنع حالة من الضغط النزولي على الأسعار؛ فقد أدت إلى خصم فوري لنحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج النفط، تم إخراجها من السوق؛ مما أدى إلى قفز سعر النفط لأكثر من 18%، وهو أعلى معدل تقلّب منذ 30 عامًا.

وفي السياق نفسه، أشاد التقرير بالاستجابة السريعة من السعودية لاستعادة الإنتاج بأسرع وقت؛ وهو الأمر الذي كان ضروريًّا للغاية من أجل تهدئة مخاوف السوق من استمرار التقلبات السعرية الممتدة.