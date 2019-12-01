بالصور.. جينيسيس GV80 تجذب الأنظار بمواصفاتها الخيالية 

سول(صدى):

سربت صور لجينيسيس GV80 بدون أية تمويهات أثناء تواجدها بمصنع جينيسيس في كوريا الجنوبية، حيث ستأتي بمصابيح رباعية الشكل كذلك، على أن يكون السقف منحدراً للوراء بطريقة ديناميكية.

وبدت في الصور أنها تستخدم مواداً عالية الجودة يتضمنها جلد فاخر وزخرفات خشبية مع وجود عدادات رقمية بالكامل وتقنيات مساعدة للسائق.

وستتوفر جينيسيس GV80 بعدة خيارات للمحركات بينها تيربو 2.5 لتر 4 سلندر وآخر 3 لتر 6 سلندر، كما يتوقع طرح نسخة هايبرد لاحقاً.

ومن المقرر تدشين جينيسيس GV80 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل إلى الأسواق العالمية في منتصف 2020 كموديل 2021.