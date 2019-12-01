بالصور.. لقاء أبوي في مقر الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

محمد السعران(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم لقاء أبوي بعنوان ( دور الأسرة في تفعيل البرنامج العلاجي وفق الخطة التربوية الفردية ) و افتتح اللقاء مدير فرع الجمعية بجدة أ. أحمد الغامدي بكلمة ترحيبية بأولياء الأمور وشكر لهم حضورهم و اهتمامهم بأبنائهم وأوضح الهدف من هذا اللقاء دور الأسرة في البرنامج العلاجي ثم عقب بعد ذلك مدير القسم التعليمي أ. محمد الشيخي وأ. عبدالعزيز العلي وأ. فهد الزبيدي بطرح بعض المحاور المتعلقة بهذا اللقاء وكانت تتلخص في الآتي :

١- أهمية المتابعة اليومية للبرنامج العلاجي وترسيخ الهدف التدريسي اليومي .

٢- طرح بعض الاستراتيجيات الحديثة للتعلم .

٣- الإيمان بمبدأ الفروق الفردية .

٤- أهمية الواجبات المنزلية .

٥- الاهتمام بالحضور .

٦- مراجعة المدرسة لمعرفة مستوى الابن.

٧- مراجعة بعض الحالات لأخصائي السمعيات

وأخصائي النطق وأخصائي العيون للتأكد من سلامة الحواس .

واختتم اللقاء بجلسات فردية من المعلمين مع أولياء الأمور للإطلاع على سير البرنامج العلاجي ومدى التحسن لأبنائهم ومعرفة مرئياتهم حول البرامج العلاجية والخدمات المقدمة من الجمعية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان بأهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التي تخدم أبنائنا الطلاب والطالبات من ذوي صعوبات التعلم حتى يكونوا أجيال تساهم بشكل فعال في خدمة مجتمعنا الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وأضاف آل عثمان: بأهمية دعم ومؤازرة المؤسرين في هذا البلد المعطاء حتى تكون الجمعية قادرة على تنفيذ وإعداد وإخراج كل البرامج والأنشطة المجانية وخدمة قضاياهم إلى جانب التواصل المستمر مع أولياء الأمور. سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا وقادتنا وشعبنا السعودي الأمن والأمان والاستقرار.