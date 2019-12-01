أطعمة يجب تناولها قبل الذهاب للجيم لبناء العضلات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن قائمة بأبرز الأطعمة التي تساعد على بناء عضلات الجسم، ومنها البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والبروتين، فكلاهما من العناصر الغذائية التي تساهم في بناء وتشكيل الكتلة العضلية.

وينصح بتناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا، للحصول على جسم مفتول العضلات، فيما تعد الخضروات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل الألياف والبروتينات.

وتعتبر الخضروات الورقية من الخضروات التي تساهم في تشكيل الكتلة العضلية، بينما تتميز الحبوب الكاملة باحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تحفز الجسم على إفراز هرمون النمو، مما يساعد على بناء الكتلة العضلية بشكل فعال.

أما اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، فكلاهما يساهمان في بناء الكتلة العضلية، فضلًا عن الحديد الذي يساعد على نقل الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات، لذلك ينصح بتناولها على الأقل 3 مرات أسبوعيًا؛ فضلًا عن منتجات الألبان.