بالفيديو.. «المغامسي» يوضح الحكم الشرعي في أم تبرعت بأعضاء ابنتها بعد وفاتها

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الحكم الشرعي في التبرع بأعضاء المتوفي .

وأكد “المغامسي ” في إجابته على أم تبرعت بأعضاء إبنتها بعد وفاتها ، على قناة “إم بي سي ” أن ما فعلته الأم لا يجوز شرعاً وأنه ينبغي لذوي المتوفي أن يغسلونه ويكفنونه وفقاً للأحكام الشرعية المتبعه إجلالاً لحرمة الموت .

وقال “المغامسي ” أن هذا رأيه الشخصي بجانب بعض العلماء ، مشيراً إلى أن المسألة بها خلاف بين علماء أفتوا بعدم جوازه ، وآخرون أفتوا بجوازه إستناداً للدولة وفقاً للقاعدة “اتباع ولي الأمر يرفع الخلاف ” .

واستند “المغامسي ” في فتواه بعدم الجواز بدعاء النبي “صلي الله عليه وسلم ” : اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا .. ” أي يجعلنا نموت ونحن مستمتعين بها .

ومع ذلك ، فقد أكد المغامسي أن الأم لا إثم عليها كونها اتبعت فتاوى علماء شرعيين معتبرين .