الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ترفع أسمى التبريكات لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

محمد السعران(صدى):

رفع فضيلة الوكيل للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ خالد بن محمد الناصر، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – وذلك بمناسبة إشراقة العام السادس لتولي مقامه الكريم مقاليد الحكم في المملكة.

وقال فضيلته في تصريح بهذه المناسبة العزيزة نشكر الله سبحانه وتعالى على أن قيض لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حكاما أوفياء بالعهد جل همهم خدمة الإسلام والمسلمين وإسعاد شعبهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الكريمة لهم وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وحتى يومنا هذا والعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الذي نسعد ونشرف فيه بمرور خمسة اعوام لتوليه سدة الحكم في المملكة والتي من خلالها نستلهم العبر والدروس العظيمة والمواقف الحكيمة لمقامه الكريم التي تتجلى بأروع صورها وأزهى مقاماتها وأصدق معانيها.

و حق لجميع المواطنين أن يرفعوا رؤوسهم عالياً فخراً واعتزازاً بمليكهم المفدى وولي عهده الأمين وبانتمائهم لهذا البلد الكريم المعطاء الذي أصبح ولله الحمد والمنة نموذجاً يحتذى به في الرقي والتطور بشتى مناحي الحياة بفضل الله تعالى ثم بالرعاية الكريمة والنهج السديد والحكيم من لدن القيادة الرشيدة – وفقها الله – .

وقال فضيلته إن مشاعر الحب والوفاء والولاء الذي يبوح به أبناء الشعب تجاه قيادتهم ليجسد روح المواطنة الحقة التي نعيشها ونعايشها في هذا البلد الطيب صباح مساء كما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك المعاني العميقة للعلاقة القوية والوطيدة ومدى اللحمة بينهم والقيادة الحكيمة التي وفرت لهم جميع سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان ورغد العيش . سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأن يمتعه بالصحة والعافية ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يحفظ ويوفق ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئناً سخاء رخاء إلى يوم الدين.