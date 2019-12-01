«الصحة »: إصابة أربعيني بفيروس كورونا في المدينة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن إصابة رجل أربعيني في المدينة المنورة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس “كورونا”، حيث صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة للإبل.

ولفت استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، إلى أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفيروس مستوطناً.