الزعاق: ظاهرة كونية نادرة لم تحدث منذ 118 عاما
كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن ظاهرة فلكية كونية نادرة لم تحدثْ منذ 118 عامًا.
وكتب الزعاق عبر حسابه في موقع “تويتر”: ظاهرة الكسوف الحَلْقِي للشمس، التي لم تحدثْ منذ 118 عامًا، ولن يتكرر حدوثها إلا بعد 84 عام أي في عام 1504 – 2102 وأفضل مكان لرصده على جبل الأربع في الأحساء.
ولفت الزعاق: كسوف الشمس الحلقي سيحدث في صباح يوم الخميس 1441/4/29 -2019/12/26.
ويحدث الكسوف الحَلْقِي عندما يكون القمر في نقطة ما بعيدة عن الأرض؛ لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي، فيكون قرصُ القمر أصغر من أن يحجبَ كاملَ قرص الشمس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88271 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله ..
.. الفيديو ماكمل الكلام ……ودنا نستفيد اكثر …
fares[ عدد التعليقات: 1142 ] نشر منذ 14 ساعة
سبحان الله العظيم