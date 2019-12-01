فيديو نادر لمنفذ حادث الطعن بجسر لندن في عمر 15 عام.. «أنا لست إرهابي»

لندن(صدى):

أعادت وسائل الإعلام الغربية نشر مقطع فيديو نادر للإرهابي “عثمان خان ” الذي قُتل برصاص الشرطة البريطانية إثر قيامه بعملية إرهاب على جسر لندن يوم الجمعة الماضية ، عندما أوهم الجميع أنه يرتدي حزام ناسف ثم طعن شخصين بالسكين .

وأظهر الفيديو ” خان ” حينما كان عمره 15 عام ، وهو يتبرأ من الإرهاب حين تم القبض عليه عام 2010 بتهمة التخطيط لإغتيال عمدة لندن وتفجير بورصة لندن في احتفالات عيد الميلاد .

وقال ” خان ” حينها : أنا لست إرهابياً ، الجميع يعرفون ذلك ، يمكنني إثبات أنني لا أحمل وجهات النظر المتطرفة .

وتوسل الشاب حينها لإلغاء الحكم عليه ، ومنحه دورة تدريبية حتى يتمكن من تعلم الإسلام وتعاليمه بشكل صحيح .

وأحدث الواقعة صدمة كبيرة لدى معارف “خان ” وجيرانه بلندن الذين أكدوا أنه كان طبيعياً وهادئاً ويرتدي الجينيز وأحدث الملابس ، إلا أن شخصاً أكد أنه تحول بسبب تعرضه للتنمر في المدرسة ، ثم صدم الجميع برفعه علم ” داعش ” .

والغريب في الأمر أن ” خان ” طعن معلمه بالدورة التدريبية عن الإسلام التي طلبها ونظمها له معهد الجريمة ، بجانب شخص آخر ، في قضية أثارت الفزع بين الجميع .

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