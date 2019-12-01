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  3. بالفيديو.. مهندس بـ «المواصفات والمقاييس» يحذر من خطورة الباور بانك والـ USb

بالفيديو.. مهندس بـ «المواصفات والمقاييس» يحذر من خطورة الباور بانك والـ USb

بالفيديو.. مهندس بـ «المواصفات والمقاييس» يحذر من خطورة الباور بانك والـ USb
علي القحطاني(صدى):

حذر المهندس وائل الذياب، نائب مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من مخاطر ” الباور بانك وأفياش الـ USb ” .

وعن مخاطر ” الباور بانك ” ، أوضح ” الذياب ” أن المشكلة تكمن في أن كثيرًا منه يباع بشكل عشوائي؛ لذا يجب التأكد من أنه مغلف جيدًا وله دليل إرشادات مع إرفاق البيانات الإيضاحية.

أما فيما يتعلق بـ ” الأفياش ” ، قال ” الذياب ” أن هناك أنواعًا معينة من الأفياش التي بها مخرج ” usb ” إضافة إلى الكهرباء، غير مطابقة لا في السعودية ولا في العالم.

وأشار إلى أن هذا النوع من ” الأفياش ” تسمح بتعدد التوصيل؛ ما قد يتسبب في حدوث شرار وحريق في الأجهزة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 9 دقائق

أين الجمارك أين وزارة التجارة أين المواصفات والمقاييس. الحذر الحذر من الأجهزة الإلكترونية والكهربائي الوردة من الأسواق الإماراتية فهي مقلدة ورديئة الصنع

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