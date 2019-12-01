بالفيديو.. مهندس بـ «المواصفات والمقاييس» يحذر من خطورة الباور بانك والـ USb
حذر المهندس وائل الذياب، نائب مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من مخاطر ” الباور بانك وأفياش الـ USb ” .
وعن مخاطر ” الباور بانك ” ، أوضح ” الذياب ” أن المشكلة تكمن في أن كثيرًا منه يباع بشكل عشوائي؛ لذا يجب التأكد من أنه مغلف جيدًا وله دليل إرشادات مع إرفاق البيانات الإيضاحية.
أما فيما يتعلق بـ ” الأفياش ” ، قال ” الذياب ” أن هناك أنواعًا معينة من الأفياش التي بها مخرج ” usb ” إضافة إلى الكهرباء، غير مطابقة لا في السعودية ولا في العالم.
وأشار إلى أن هذا النوع من ” الأفياش ” تسمح بتعدد التوصيل؛ ما قد يتسبب في حدوث شرار وحريق في الأجهزة.
ابو عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 9 دقائق
أين الجمارك أين وزارة التجارة أين المواصفات والمقاييس. الحذر الحذر من الأجهزة الإلكترونية والكهربائي الوردة من الأسواق الإماراتية فهي مقلدة ورديئة الصنع