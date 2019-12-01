بالفيديو.. مهندس بـ «المواصفات والمقاييس» يحذر من خطورة الباور بانك والـ USb

علي القحطاني(صدى):

حذر المهندس وائل الذياب، نائب مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من مخاطر ” الباور بانك وأفياش الـ USb ” .

وعن مخاطر ” الباور بانك ” ، أوضح ” الذياب ” أن المشكلة تكمن في أن كثيرًا منه يباع بشكل عشوائي؛ لذا يجب التأكد من أنه مغلف جيدًا وله دليل إرشادات مع إرفاق البيانات الإيضاحية.

أما فيما يتعلق بـ ” الأفياش ” ، قال ” الذياب ” أن هناك أنواعًا معينة من الأفياش التي بها مخرج ” usb ” إضافة إلى الكهرباء، غير مطابقة لا في السعودية ولا في العالم.

وأشار إلى أن هذا النوع من ” الأفياش ” تسمح بتعدد التوصيل؛ ما قد يتسبب في حدوث شرار وحريق في الأجهزة.