بالفيديو.. أصالة تجهش بالبكاء على المسرح بسبب «ذاك الغبي»

الرياض(صدى):

بكت الفنانة السورية أصالة نصري، أثناء إحياء حفلها الغنائي على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض، مما أثارت تساؤلات عديدة حول حقيقة طلاقها.

وفقدت أصالة السيطرة على نفسها أثناء تقديم أغنية “ذاك الغبي” لتبكي على خشبة المسرح، الأمر الذي فسره جمهوره بأنها تذكرت خيانة زوجها.

وقالت أصالة عبر حسابها على موقع “تويتر”:”كلمات أغنية “ذاك الغبي”:”ليه راجع من تبي عاشقك ذاك_الغبي، اللي كنت أنت عيونه كنت أول من يخونه، انتظر لي مات طيب صاحبي”.

وكانت أصالة قدمت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أروع أغانيها منها أبرزها “بنت أكابر، ما أسامح، كبير الشوق”، وغيرها من الأغاني.