مطالبات في «الشورى» بتحسين سلالم الرواتب الوظيفية

حمود العنزي(صدى):

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، وزارة الخدمة المدينة بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب؛ حيث قدمت 6 توصيات في مقدمتها إعادة تصنيف الوظائف؛ لتحسين سلالم الرواتب الوظيفية.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة ما زالت تعاني من صعوبة التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بشأن ذلك، مما يسبب حرجًا لها عندما يقدم المواطن على منصة التوظيف، ولا يستطيع التسجيل، لعدم تصنيف المؤهل أو يؤخر تسجيله.

وشددت على ضرورة معالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بأمر سامٍ قبل ست سنوات، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

وكشفت التوصيات، عن مطالبات إلى وزارة الخدمة المدنية بالتأكيد على الجهات الحكومية توضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، تحقيقًا لمبدأ الجدارة في التوظيف.