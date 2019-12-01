«حقوق الإنسان» تحذر: من يرفض علاج مرضى الإيدز سيتعرض للمساءلة

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان كل مَن يرفض علاج مرضى ” الإيدز ” ، سواء جهات صحية أو عاملين فيها أو ممارسين صحيين.

وأكدت الهيئة أن الجهات الصحية ملزمة باتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة تجاه مرضى ” الإيدز ” ، وذلك من إجراء التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الأسنان.

وعن من يرفض ذلك، أوضحت الهيئة أن مَن يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة، سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتيادية، مشددة على ضرورة تطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع مرضى الإيدز.

وأشارت لضرورة إدراج فحص المرأة الحامل للفيروس، وتقديم العلاج لها ولجنينها أثناء فترة الحمل والولادة.