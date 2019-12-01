قصص صادمة في 3 بلاغات لزواج «مسيار» بجدة
تقدمت مواطنة بجدة بشكوى إلى جمعية حقوق الإنسان تفيد فيها بزواجها من أحد المواطنين زواج ” مسيار ” وإنجابها منه، لكنه يرفض الاعتراف بالزواج؛ حيث تعيش مع زوجها حالياً في منزل واحد دون استخراج أي أوراق ثبوتية لزواجهما.
وأوضحت جمعية حقوق الإنسان، أن الزوج أدخل زوجته المستشفى عند الولادة باسم وهوية زوجته الأولى ليحمل طفلهما اسم والده واسم زوجته الأولى وتحرم الأم منه؛ بينما هناك حالة أخرى لفتاة ظل والدها يرفض الاعتراف بها رغم زواجه من والدتها خارج المملكة قبل 20 عاماً بعقد شرعي.
ولكن كان ذلك دون موافقة الجهات المختصة، قبل أن تحصل الأم على حكم مكتسب القطعية يلزم الأب باستخراج هوية وطنية لابنته؛ فيما هناك حالة ثالثة لمواطنة تقدمت بشكوى ضد زوجها، والذي تزوجها ” زواج مسيار ” وأنجب منها طفلاً بلغ الآن عامه الخامس.
وقالت الزوجة في شكواها، أن الأب يرفض الاعتراف به، فيما أكد مدير جمعية حقوق الإنسان صالح الغامدي، أنهم باشروا الحالات الثلاث وماضون في دعمهم لاسترداد جميع حقوقهم.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسمع عن هذا منذ سنوات..في جده والمدينة المنورة.
في جده يتزوجون من أجنبيات خاصة
( البرماويات واليمنيات ) ويضيفون الابناء على الزوجة السعودية
اما في المدينة المنورة يقال أن طائفة معروفة من الناس اصولهم من شمال أفريقيا العرب اكتسبوا الجنسية السعودية واستغلوها في إضافة ابناء عشيرتهم المقيمين ليحصلوا على الجنسية السعودية..اكيد فيها اموال طائلة مكاسب
كلام كنا نسمع به منذ سنوات طوال وليس جديد
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8260 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
يعني ظلم وعليه دلا ئل,وعلامات..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم
انا لست بشيخ ولا عالم لكن زواج المسيار اعتبره حرام لأن من يتزوج غرضه شيء واحد فقط ولا يهمه انجاب اطفال
هذا من وجهة نظري