حقيقة مرض الموت الأليم «إس أو إل» وعلاقته بالنرجيلة
على الرغم من إتفاق الباحثين والأطباء على الأضرار الجسيمة للنرجيلة على صحة الإنسان وتسببها في سرطان الرئة الذي ينتشر بأعضاء أخرى بالجسم ، إلا أنهم أكدوا عدم صحة وجود مرض يدعى “إس أو إل” (SOL) بسبب النرجيلة .
وأكد العلماء أنه لا يوجد مرض بهذا الإسم والذي عرف مؤخراً بأنه مرض مميت وأطلق عليه مرض “الموت الأليم ” من شدة الآلام المصاحبة له بجانب عدم القدرة على الطعام والشراب .
وقال العلماء أن (SOL) هو اختصار لـ”Space occupying Lesions” ، والتي تعني “الآفة الشاغلة للحيز ” ويطلق هذا المصطلح على الإصابات الجسدية .
وكانت المنشورات المروجة للتحذير من المرض قد أثارت إهتمام دول العالم بعد انتشار التحذيرات خاصةً في مصر ودول الخليج ، ما دفع وكالات الأنباء العالمية لتقصي تلك الحقيقة من الأطباء والمتخصصين .
الجدير بالذكر أن العلماء أكدوا أن الصورة المصاحبة للمنشور والتي تظهر إلتهاب فموي بجانب النرجيلة تتحدث في الحقيقة عن إلتهاب البلعوم على ويكيبيديا ، إلا أن ذلك كله لا ينفى الأمراض الخطيرة الناجمة عن النرجيلة .
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