الشؤون الإسلامية تجري اختبارات للمتقدمين على وظائفها

الجوف(صدى):

أجرى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظائف الوزارة بالمنطقة، الذين تم قبول طلباتهم، حيث بلغ مجموع المختبرين 1803 من الرجال والنساء، مقسمين على 6 مدارس، منهم 28 لوظائف الدعوة و 1155 لوظائف مراقبي المساجد، و 620 لوظائف حراس الأمن.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، أن الوظائف التي أعلن عنها في جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، تأتي تنفيذاً لتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتساهم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد، والدعوة إلى الله على بصيرة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.