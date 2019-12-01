تميم يوجه ضربة قاضية للإخوان
يعتزم أمير قطر تميم بن حمد، ترحيل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا.
وناقش تميم بن حمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها.
وعبر تميم بن حمد عن انزعاجه من تضرر الاقتصاد القطري من موقف الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، وانعزال الشعب عن الشعوب الخليجية، حيث أن هذه العزلة أثّرت سلبًا على شعبيته وتهدد حكمه؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها حاليًا.
منطق[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 3 ساعات
راح يرحلهم الى ماليزيا دولة جماعة الاخوان الارهابية بعد تركيا
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديه وباذن الله ستعود كل العلاقات الخليجية الى طبيعتها ودولتنا دولة تسامح ومحبة وسلام. ولا عزاء لاحباب الصهاينة (مدعي اعداء الخونة) اللي يبث التحريض ضد دول الخليج. دول الخليج مشاكلها داخلية وخاصة ولا علاقة للصهاينة بها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 2 ساعتين
مناورة سياسية عبثية…من أجل التقرب من السعودية والإمارات ومصر.
وماذا عن قناة الجزيرة التي الهدف من إنشاؤها هو لمحاربة السعودية اعلاميا في محاولة خلخلة وضعها الداخلي والإضرار به وفشلت طيلة 23 سنة من عمرها.
اهدى من كذا[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
وان رجعت العلاقة يظل ايلي في الخاطر بالخاطر تحتاج 100سنة عشان ترجع العلاقة للطبيعتها مع اني متاكد ايلي مثلك مايتوب زي ماقال الله يرحمة الملك عبدالله انت مثل أبوك كذوب لابد ان تلتزم بالشروك ال13شرط عاجبك ولا سرها انتهى الكلام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88233 ] نشر منذ 2 ساعتين
خطوة طيبه نحو الإصلاح ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8260 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4655 ] نشر منذ 49 دقيقة
اولا يجب ان يرحل المؤامرات والدسايس
وان يتخلى عن دعم الجماعات ويلتزم بالشروط
ويثبت حسن النوايا ….
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15653 ] نشر منذ 27 دقيقة
مصيرك يا يتيم عند ابو فهد في الرياض