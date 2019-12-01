بالصور.. شاب يحرق زوجته لعدم قدرتها على الإنجاب

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة القاهرة المصرية واقعة مروعة لشاب مصري عشريني أحرق زوجته بسبب عدم قدرتها على الإنجاب منذ أن تزوجا قبل 3 سنوات؛ مستخدمًا المواد الحارقة.

وكانت المستشفى العام قد أبلغت النيابة باستقبال ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين؛ ليتهم أهلها الزوج بحرقها لتأخرها في الإنجاب.

وأكد أهل الضحية أن زوج نجلتهم كان دائم الشجار مع المجني عليها وضربها، وفي يوم الحادث، قام بتقييدها، ثم سكب عليها الكحول ، وأشعل فيها النار وتركها مشتعلة، وذهب إلى والدته، وتركها للجيران الذين قاموا بإطفائها واستدعوا الإسعاف لها، وتوفيت بعد أن دخلت المستشفى بيومين؛ ليتم القبض عليه.