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بالفيديو.. فتاة تطلب من نبيل شعيل سماع أغنية «خيانة» والأخير يفاجئها برده

بالفيديو.. فتاة تطلب من نبيل شعيل سماع أغنية «خيانة» والأخير يفاجئها برده
الرياض(صدى):

طلبت إحدى الفتيات من الفنان الكويتي نبيل شعيل، سماع أغنية “ خيانة ” ، خلال حفله أمس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وفاجأ ” شعيل ” الفتاة برد طريف، قائلآ: ” كام عمرك انتي حتي تطلبي تسمعي خيانة، كام عمرك إنتي، ماتفتكري إني أحاسبك.. أنا قلبي عليكي ” .

وتابع مازحًا مع الفتاة: “ مش غريبة واحدة عندها 18 سنة وتقول خيانة، عيشوا وإستئنسوا بحياتكم.. والله طيعوني ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8269 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههه
الله يسعدك يابو شعيل،،

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