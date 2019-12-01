بالفيديو.. فتاة تطلب من نبيل شعيل سماع أغنية «خيانة» والأخير يفاجئها برده

الرياض(صدى):

طلبت إحدى الفتيات من الفنان الكويتي نبيل شعيل، سماع أغنية “ خيانة ” ، خلال حفله أمس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وفاجأ ” شعيل ” الفتاة برد طريف، قائلآ: ” كام عمرك انتي حتي تطلبي تسمعي خيانة، كام عمرك إنتي، ماتفتكري إني أحاسبك.. أنا قلبي عليكي ” .

وتابع مازحًا مع الفتاة: “ مش غريبة واحدة عندها 18 سنة وتقول خيانة، عيشوا وإستئنسوا بحياتكم.. والله طيعوني ” .