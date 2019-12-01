بعد وصفها الشعراوي بالمتطرف.. شريف منير لابنته: «اتمسح بينا البلاط »

القاهرة(صدى):

دعا الفنان المصري، شريف منير، لفرض عقوبات على كل من ينشر كلاماً خاطئاً أو يروج شائعات، قائلا:”رأينا جميعاً أن هناك شائعات عديدة بوفاة عادل إمام وغيره”.

ولفت منير خلال كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي:”بنتي قالت لفظاً خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي، فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي”.

وكانت أسما وجهت سؤالا لمتابعيها من خلال حسابها على “فيسبوك”، حول ما إذا ما كانوا يعرفون شيخاً معتدلاً محترماً يمكنها متابعته وسماع مواعظه.

ووجه بعض المتابعين نصائح لأسما بشأن متابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، فردت أسما، قائلة:”طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.