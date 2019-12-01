السبب الرئيسي وراء توقف إنتاج محرك بلاك وينجV8 بسيارات كاديلاك
قررت شركة جنرال موتورز وقف إنتاج محرك بلاك وينج الشهير لموديلاتV عالية الأداء، رغم قوته الممتازة التي تصل إلى 550 حصان وعزم دوران 867 نيوتن / المتر ، فضلا ً عن كونه محرك مزدوج بسعة 4.2 لتر .
وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع التكاليف مقارنةً بفائدته ، فضلاً عن تراجع المبيعات ، وسيكون المحرك بسعة 6.2 لتر بسوبر تشارجر بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن / متر ، والمتوفر في شيفورليه كمارو .
ومع ذلك فإن الشركة حريصة على توفره بموديل واحد فقط وهو CT6-V موديل 2020 ، وسط توقعات بإشتعال المنافسة مع السيارات الرياضية .
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