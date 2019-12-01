السبب الرئيسي وراء توقف إنتاج محرك بلاك وينجV8 بسيارات كاديلاك

واشنطن(صدى):

قررت شركة جنرال موتورز وقف إنتاج محرك بلاك وينج الشهير لموديلاتV عالية الأداء، رغم قوته الممتازة التي تصل إلى 550 حصان وعزم دوران 867 نيوتن / المتر ، فضلا ً عن كونه محرك مزدوج بسعة 4.2 لتر .

وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع التكاليف مقارنةً بفائدته ، فضلاً عن تراجع المبيعات ، وسيكون المحرك بسعة 6.2 لتر بسوبر تشارجر بقوة 650 حصان وعزم دوران 881 نيوتن / متر ، والمتوفر في شيفورليه كمارو .

ومع ذلك فإن الشركة حريصة على توفره بموديل واحد فقط وهو CT6-V موديل 2020 ، وسط توقعات بإشتعال المنافسة مع السيارات الرياضية .