الملك سلمان و 4 من ملوك المملكة يؤدون العرضة قبل 49 عاما
كشفت صورة نادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة 4 من إخوانه الملوك، وهم يؤدون العرضة وذلك قبل نحو 49 عاماً.
وكان الملك سلمان حينها أميراً للرياض، فيما ظهر برفقته في الصورة كل من الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وهم يؤدون العرضة؛ حيث تعود الصورة لعام 1972 (1392 هـ).
العاصوف[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 18 ساعة
قبل ماأولد بعشر سنوات
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يرحم من توفاه الله منهم ويحفظ مليكنا سلمان وولي عهده. ولا عزاء للحاقدين والحاسدين. الحين يجيك الكلب ينبح حبيب الصهاينة