الملك سلمان و 4 من ملوك المملكة يؤدون العرضة قبل 49 عاما

عادل الحربي(صدى):

كشفت صورة نادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة 4 من إخوانه الملوك، وهم يؤدون العرضة وذلك قبل نحو 49 عاماً.

وكان الملك سلمان حينها أميراً للرياض، فيما ظهر برفقته في الصورة كل من الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وهم يؤدون العرضة؛ حيث تعود الصورة لعام 1972 (1392 هـ).