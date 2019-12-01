«واتساب» تطرح 3 مزايا جديدة

وكالات(صدى):

طرحت منصة التراسل الفوري ” واتساب ” ميزاتها الجديدة في تحديث عبر منصتَي ” أندرويد ” و ” آي أو إس “، ومنها انتظار المكالمات؛ حيث يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر ” واتساب ” وانتظار مكالمة أخرى.

وتبدو تلك الميزة في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى ” مكالمة لم يرد عليها “، كما سيظهر له وميضٌ خلال مكالمته الجارية، بأنه يتلقى حالياً اتصالاً آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تقنية التدمير الذاتي، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائياً، بعد فترة زمنية محدّدة، كما يحدّدها المستخدم، كما يمنح “واتساب” المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءاً من ساعة واحدة حتى سنة كاملة.

وفي السياق نفسه، قدمت واتساب تقنية دعم الأجهزة المتعدّدة؛ حيث طرحت المنصة عبر نظامَي تشغيل ” أندرويد ” و” آي أو إس ” ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.