صحية ونفسية.. أهم مزايا وفوائد فيتامين «د»

برلين(صدى):

أكد البروفيسور أندرياس بفايفر، رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، أن ” فيتامين د ” يعتبر من العلاجات الهامة، حيث يقوي جهاز المناعة، ويحسن الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يحمي من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان، وقد تم اكتشاف هذه المادة منذ ما يزيد عن القرن؛ فيما يعد من الهرمونات، لأن الجسم يبنيه بعد التعرض لضوء الشمس.

ويحتاج الجسم لهذا الفيتامين بصفة خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام عن طريق الأمعاء؛ فيما ينتج عن نقص ” فيتامين د ” في الجسم زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام، ويكفي لتزويد الجسم بالفيتامين التعرض لأشعة الشمس لمدة من 5 إلى 20 دقيقة، بينما من لا يتعرضون للشمس لفترات كافية عليهم استخدام المكملات الغذائية.