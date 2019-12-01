أزمة الليرة تشتعل في تركيا وتحرق 60 شركة بقطاع التجزئة

أنقرة(صدى):

تواجه الحكومة التركية تحدي كبير أمام إشتعال أزمة إنهيار الليرة أمام الدولار والعملات الأجبنية والتي تسببت في خسائر كبيرة للمصانع والشركات خاصة ً بقطاع التجزئة وسط توقعات بإغلاق 60 شركة خلال الفترة المقبلة نتيجة للخسائر .

وفضلاً عن ذلك ، فقد أغلقت 100 سسلة تجارية أبوابها منذ عام 2010 ، بخلاف تقدم 2880 شركة بطلب إفلاس أمام المحاكم التجارية .

وتعيش تركيا أزمة إقتصادية طاحنة لا شك أنها ستشتعل مع زيادة إغلاق المصانع والشركات جراء إرتفاع العملات الأجنبية المؤثر على إستيراد المكونات الصناعية وتكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين .

كما تشير التوقعات لزيادة معدلات البطالة وحوادث الإنتحار جراء تسريح العمالة إثر إغلاق شركات قطاع التجزئة ، وسط تساؤلات حول المستقبل التركي الغامض تحت رئاسة “أردوغان ” .

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