بالفيديو.. رئاسة المملكة لمجموعة العشرين فرصة لإظهار قدرتها لقيادة أجندة عالمية

علي القحطاني(صدى):

ترأست المملكة مجموعة العشرين، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020؛ فيما ستسضيف خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر.

وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي : مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).

وفي السياق نفسه، تكمن أهمية رئاسة مجموعة العشرين، في أنها فرصة للمملكة لإظهار قدرتها على قيادة أجندة عالمية طموحة ولتقديم سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة ومستدامة للتعامل مع التحديات العالمية.

وستكون استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين لأول مرة دور رئيسي في تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا بالإضافة إلى وجهات نظر الدول النامية، كما ستسعى من خلال رؤية 2030 إلى العمل مع أعضاء مجموعة العشرين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي بهدف إيجاد الحلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين.