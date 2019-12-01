بالصور.. مجهولون يشعلون النار في مركبتين أمام منزل صاحبهما بجدة 

نايف السالم(صدى):

أضرم مجهولون النار في مركبتيْن من نوع جيب وأخرى صغيرة بحي الأجواد- شمال شرقي جدة أثناء توقفهما أمام منزل مواطن.

وتفصيلا، ورد بلاغ لفرق الدفاع المدني يفيد باشتعال النيران في مركبتين خلال توقفهما أمام منزل أحد المواطنين، وعلي الفور تحركت رجال الدفاع المدني لموقع الحادث وسيطروا على الحريق قبل انتشاره دون وقوع أيّ إصابات.

وعاينت الجهات الأمنية والجهات المختصة موقع الحريق والتحقيق فيه عقب تلقي بلاغ من المواطن المتضرر لتشابه الطريقة في احتراق المركبتين من مقدمتهما.